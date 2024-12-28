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        AK Parti Milletvekili Gürcan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu paydaşlarıyla buluştu

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu paydaşlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:25
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        AK Parti Milletvekili Gürcan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu paydaşlarıyla buluştu
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu paydaşlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Gürcan, buluşmada yaptığı konuşmada, federasyonun Eskişehir'in sosyal dokusunu güçlendiren çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

        Herkesin ortak amacının toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek ve geleceği daha güçlü bir şekilde inşa etmek olduğunu vurgulayan Gürcan, "Bu tür toplantılar yeni fikirlerin ve projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Misafirperverliğiniz için başta Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Arslan olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Arslan ise Gürcan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Milletvekilimizle birlikte Eskişehir için önemli projelerde dayanışma içinde olacağız." dedi.

        Toplantıda kentin sorunları ve devam eden projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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