Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Atık tramvay biletleri ve afişler emekli memurun elinde sanat eserine dönüşüyor

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan 63 yaşındaki emekli memur Ayfer Paleciç Okan, tramvay bileti, afiş ve broşür gibi atık kağıtları takı, vazo ve amfora gibi tasarımlarla sanat eserlerine dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atık tramvay biletleri ve afişler emekli memurun elinde sanat eserine dönüşüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan 63 yaşındaki emekli memur Ayfer Paleciç Okan, tramvay bileti, afiş ve broşür gibi atık kağıtları takı, vazo ve amfora gibi tasarımlarla sanat eserlerine dönüştürüyor.

        Kırklareli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 2008 yılında emeklilik olduktan sonra kızının üniversite eğitimi için 2014'te Eskişehir'e taşınan Ayfer Paleciç Okan, sosyalleşmek amacıyla Odunpazarı İlçe Belediyesince açılan dikiş kursuna başladı.

        Daha sonra Okan, atölyedeki çalışmaları sırasında atık kağıtları kendi renk ve desenlerinden faydalanarak takı ve aksesuara dönüştüren Ali Rıza Kart ile tanıştı.

        Kart'ın eserlerinden etkilenen Okan, atık kağıtlardan ürünler yapmak için evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü. Kentin farklı noktalarından tramvay bileti, afiş ve broşür toplayan Okan, yaklaşık 3 milimetre çapında kesip, elle şekillendirdiği kağıt parçalarından 100'ün üzerinde takı, amfora (iki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi) ve küçük vazo yaptı.

        Ayfer Paleciç Okan, dayanıklılığı artırmak için vernikle kapladığı eserlerini atık kağıt topladığı kamu kurumları ve özel firmaları ziyaret edip, hediye olarak veriyor.

        - "Kağıtları toplamak için bir sürü kapıyı aşındırıyorum"

        Okan, AA muhabirine, kendisi için anlamlı olan nesneleri tasarlamaya çalıştığını söyledi.

        Evinin bir odasındaki tezgahta çalıştığını anlatan Okan, şöyle konuştu:

        "Kağıtları toplamak için bir sürü kapıyı aşındırıyorum. Atılan tramvay biletlerini kullanıyorum. Kentte açılıp, sona eren sergilerin afişlerini alıp, geri dönüştürmek için kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruyorum. Geçen yıl İstanbul'a gitmiştik, Süleymaniye'nin çinilerinin ve lalelerinin olduğu bir broşür almıştım. O broşürden Süleymaniye ile alakalı desenlerin olduğu bir küpe yaptım. Broşürün desenlerinin olduğu kısmı küçük küçük kestim ve küpe yaptım. Başlangıçta bıkmamak gerekiyor. Elim kesildi, yapıştırıcıdan dolayı alerji de oldum, başlangıçta zorluklar olabiliyor ancak şu an çok keyif alıyorum."

        Okan, topladığı atık kağıtları 3 milimetre boyutunda kestiğini daha sonra eserlerini yaptığını söyledi.

        Yüzük veya küpe yaparken kağıtların boyutunu incelttiğini ifade eden Okan, şunları kaydetti:

        "İnce şeritleri kestikten sonra sarmal yapıyor ve şekillendiriyorum. Parçaları yapıştırıyorum ve desenlerini yapıyorum. Küpe, yüzük yapıyorum. İnsanlara gösterdiğimde taştan yapılmış sanıyorlar ancak kağıttan yaptığımı söylediğimde şaşırmaları benim için ayrı keyif oluyor. Kağıda mermer deseni vermek için biraz buruşturuyorum. Kuşlar, ördekler, flamingolar, leylekler tasarlanabiliyor."

        - "Sanatla uğraşan yalnız kalmaz"

        Ayfer Paleciç Okan, yaptığı eserlerin kendisi için adeta bir terapi olduğunu vurguladı.

        Tasarımlara fiyat biçemediğinin altını çizen Okan, "Bu işle uğraşırken kendimi yalnız hissetmiyorum. 'Sanatla uğraşan yalnız kalmaz' cümlesinin doğruluğuna çok inanıyorum. Her yaştan insan bunları yapabilir, ayrıca erişilmesi kolay olan şeyler. Eskişehir'den böyle bir şey çıktığını gösterip, bu sanatın şehrimizle özdeşleşmesini istiyorum. Oldukça keyifli bir uğraş, uyumamı dahi kolaylaştırıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        Sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
        Sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"

        Benzer Haberler

        AK Parti Milletvekili Gürcan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu paydaşla...
        AK Parti Milletvekili Gürcan, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu paydaşla...
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor
        Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor
        Eskişehir'de 603 bin 200 makaron ele geçirildi
        Eskişehir'de 603 bin 200 makaron ele geçirildi
        Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi
        Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi
        Eskişehir'de farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
        Eskişehir'de farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalandı