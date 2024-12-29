Eskişehir'de "Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Eskişehir'de, Cumhuriyet Başsavcılığınca "Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Eskişehir Adalet Sarayı Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programdaki konuşmalarına yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, adli kolluk birimlerinin soruşturma aşamasında etkin rol üstlendiğini belirtti.

Bu birimlerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarında doğru kararlar alınabildiğini vurgulayan Karakülah, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun artırılması, suçla mücadelede daha etkin olma yolunda büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyla da yargı hizmetlerinin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesini amaçlamaktayız. Her birinizin emeği, bu ülkenin güvenliği ve adaleti için vazgeçilmezdir. Göstereceğiniz özveri ve gayretle, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi tesis edilecektir."