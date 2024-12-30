Eskişehir'de yılbaşı öncesi eğlence merkezleri denetlendi

Eskişehir'de, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçilebilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerince, vergi kaybı ile haksız kazancın önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya süren şüphelilere yönelik yılbaşı öncesi çalışma yürütüldü.