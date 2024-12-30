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        Eskişehir'de yılbaşı öncesi eğlence merkezleri denetlendi

        Eskişehir'de, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçilebilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:00 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:00
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        Eskişehir'de yılbaşı öncesi eğlence merkezleri denetlendi
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        Eskişehir'de, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçilebilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerince, vergi kaybı ile haksız kazancın önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya süren şüphelilere yönelik yılbaşı öncesi çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 4 operasyonda kaçak ve sahte alkol ile bunların üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı, haklarında ilgili kanun gereği işlem yapılarak savcılığa sevk edildi.

        Gelir İdaresi Başkanlığı ile polis ekipleri de eğlence mekanlarının bulunduğu Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta denetim yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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