Eskişehir'de bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde henüz kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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