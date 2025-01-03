Eskişehir'de bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında

Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde henüz kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.