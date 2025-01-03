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        Eskişehir'de bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:08
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        Eskişehir'de bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde henüz kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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