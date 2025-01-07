Milli para yüzücü Baran Doruk Şimşek'in hedefi Dünya Şampiyonası'nda kürsü:

YAVUZ EMRAH SEVER - Doğuştan kolları olmayan Eskişehirli 15 yaşındaki para yüzücü Baran Doruk Şimşek, milli takım seçmelerinde elde ettiği derecelerle, bu yıl Singapur'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Anaokulu öğretmeninin teşvikiyle henüz 6 yaşındayken yüzmeye başlayan Baran, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 200 metre karışık kategorilerinde dereceler elde etti.

Baran, temmuz ayında İstanbul'daki Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları ile ağustos ayında Singapur'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için çalışmalarını, Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la sürdürüyor. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 28-30 Aralık'ta Gaziantep'te düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri Vize Yarışları'na katılan Baran, 50 metre sırtüstü kategorisinde 41 saniye 04 saliselik derecesiyle milli takıma seçildi.

Aynı yarışta 200 metre ferdi karışık kategorisinde ise 3 dakika 42 saniyelik zamanıyla "Dünya B" barajını geçen Baran, yarışmadaki dereceleriyle bu yıl temmuz ayında Singapur'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için önemli bir adım attı. - Şimşek: "İnşallah önümde güzel bir yol var" Para yüzücü Baran Doruk Şimşek, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası barajını geçtiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Gaziantep'te düzenlenen yarışmadaki derecesini, uluslararası bir yarışta da tekrarlaması gerektiğini kaydeden Baran, "Uluslararası bir yarışta da bu dereceyi yaptığım zaman, Dünya Şampiyonası için Singapur'a gitmeye hak kazanacağım. İnşallah önümde güzel bir yol var." diye konuştu. Elde ettiği derecesiyle milli takıma seçildiğine değinen Baran, "İnşallah Singapur'daki Dünya Şampiyonası'nda çok güzel dereceler yapıp, ülkemi gururlandırmayı istiyorum. Başta ailem olmak üzere antrenörüm Mehmet Bayrak'a ve üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımın sonucunda bu dereceleri yapmam beni çok gururlandırdı. Ailem ve antrenörüm de çok gururlandı." dedi.

Baran, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında haftada 10 antrenman gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Hatta olabilirse sabah ve akşam olmak üzere 12 antrenman şeklinde devam edeceğim. Daha henüz bir şeyi başarmış değilim. Her şeye basamak basamak bakıyorum. İnşallah en sonunda zirveye ulaşıp, 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek paralimpik oyunlarında ülkemi gururlandırmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Bayrak: "Henüz yolun başındayız" Antrenör Mehmet Bayrak, Baran Doruk Şimşek'in Milli Takım Seçmeleri Vize Yarışları'ndaki sonuçlarının gelecek için heyecan verici olduğunu belirtti. Baran'la çalışmalarının kelimenin tam anlamıyla son sürat devam ettiğini vurgulayan Bayrak, "Henüz bir şey başarmış değiliz. Barajları geçmek, bir platforma kendimizi taşımak çok önemli. Henüz yolun başındayız. Gaziantep'teki şampiyonada Baran, Dünya Şampiyonası barajlarını geçti." diye konuştu.

Baran'ın Gaziantep'teki yarışlarda derecelerini Dünya Şampiyonası öncesi uluslararası bir yarışta yüzmesi gerektiğini ve bunu da başaracağını ifade eden Bayrak, şunları kaydetti: "İlk müsabakamız milli takımlarla İtalya'da olacak. Oradaki şampiyonada Gaziantep'teki derecesinin de üzerine koyacaktır. Ondan hiç şüphem yok. Öncelikli hedefimiz, kendimizi Dünya Şampiyonası'na atmak. Adım adım kendimizi geliştirerek Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda önemli bir derece almayı amaçlıyoruz. Kürsü yapabilmek, ülkemiz adına bir şeyler başardığımızı herkese gösterebilmek önemli. Baran da bu hususta çok yetenekli. Sadece yetenek bir şeyleri halletmiyor. Yeteneğin üzerine çalışmanın vermiş olduğu azim de çok önemli. Burada antrenörü olarak kendisine sürekli telkinlerde bulunuyorum."