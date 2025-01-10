Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy, kentteki gazetecilerle buluştu

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy, kentteki gazetecilerle buluştu
        ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Öğretmenevi'nde düzenlenen programda Aksoy, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Vali Aksoy, Eskişehir'in Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

        Şehrin gelişmesinde basın çalışanlarının önemli katkıları bulunduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

        "Bir olay olduğunda, bir konu gündeme geldiğinde basın çalışanlarımız, bazen bizden önce o noktaya ulaşabiliyor. 'Kar kış', 'gece gündüz' demeden yoğun gayret içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda yürüttüğünüz çalışmalara çok teşekkür ediyorum. Ben, yönetici olarak kamu çalışanlarımızla basın mensuplarımızı aynı noktada görüyorum ve mesai arkadaşı anlayışı içinde sizlerle birlikte yol almaya devam ediyoruz."

        Aksoy, organizasyon vesilesiyle şehirdeki her yaştan gazeteciyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

        Kentteki en yaşlı gazetecinin 91, en gencinin ise 20 yaşında olduğunu belirten Aksoy, "Böyle bir anlayış içinde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Ben, her birinize sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Çalışmalarınızda karşılaşabileceğiniz sorunları bizlere aktardığınızda aşmak için her türlü gayreti göstereceğiz. Hepimizin amacı aynı, şehrimizin ve ülkemizin daha iyi bir noktaya gelmesi. Sizlerin bize aktardığı ve haberleştirdiği konuları biz de ciddiyetle önümüze alıyoruz ve değerlendiriyoruz. İlgili kurumlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davası bilirkişi in...
        Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davası bilirkişi in...
        Emektar makinist 32 yıldır filmleri izleyiciyle buluşturuyor
        Emektar makinist 32 yıldır filmleri izleyiciyle buluşturuyor
        ESKİŞEHİR - Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi...
        ESKİŞEHİR - Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü...
        Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi
        Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Beylikova'daki sosyal konut şant...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Beylikova'daki sosyal konut şant...