Eskişehir Valisi Aksoy, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2023-2024 Karşılaştırmalı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Aksoy, düzenlediği toplantıda, kentte asayiş olaylarında önceki yıla göre düşüş yaşandığını belirterek, söz konusu düşüşün yüzde 7,1 oranında olduğunu kaydetti.

Toplam ve yakalanan şüpheli sayısında yüzde 8'lik artış yaşandığını aktaran Aksoy, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 7,6, şüpheli sayısının 4,1, yakalanan şüphesi sayısında ise yüzde 4,4'lük bir düşüş yaşandığını dile getirdi.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda oldukça başarılı bir yılın geride kaldığını belirten Aksoy, "Eskişehir olarak bu yıl 2023 yılına göre başarılı bir süreç ortaya çıkardık. Toplamda olay sayısında yüzde 30,6 düşüş oldu. Yakalanan şüpheli sayısında yüzde 6,6 ve şüpheli sayısında yüzde 11'lik bir düşüş söz konusudur. " diye konuştu.

Vali Aksoy, malvarlığına karşı işlenen suçlarda hırsızlık verilerinin düştüğünün altını çizdi.

Yan kesicilik suçunda önceki yıl 136 olan suç sayısının 26'ya düşerek yüzde 80,9 düşüş yaşadığını belirten Aksoy, otodan hırsızlıkta 485 olan olay sayısının 95'e düşerek yüzde 80,4, evden hırsızlıkta ise 1267 olan sayının 485 ile yüzde 62'lik düşüş sağlandığını bildirdi.

İş yerinden hırsızlık vakalarının yüzde 27'lik düşüşle azaldığını açıklayan Aksoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Açıktan hırsızlığa baktığımızda 1230 olan olay sayısı 648'e düşmüştür. Motosiklet hırsızlığında 615 olan olay sayısı 205'e inerek yüzde 67,3'lük bir düşüş sağlandı. Bağ, bahçe tarladan hırsızlık 44'ten 24'e düşmüştür. Haberleşme, enerji ve nakil hattı hırsızlığı konusunda 38 olan olay 7'ye düşerek yüzde 81,6 ile başarı sağlanmıştır. Hayvan hırsızlığında 47 olay 27'ye düşerek yüzde 42,6'lık bir oran sağlanmıştır. Yoğun çalışma gösteren jandarma ve emniyet birimlerimize, bu konuda duyarlılık gösteren Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Özellikle hırsızlık, malvarlığına karşı suçlarda Türkiye'de önemli başarıları sağlayan illerden birisi de Eskişehir olmuştur."