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        Eskişehir'de ormanlık alanda yürüyüş yaparken kaybolan çift bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları esnada kaybolan karı koca, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 22:51 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:56
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        Eskişehir'de ormanlık alanda yürüyüş yaparken kaybolan çift bulundu
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptıkları esnada kaybolan karı koca, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        İlçeye bağlı Bozdağ mevkisinde, A.G (50) ve eşi A.G (47) ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Çiftin bir süre sonra ormanda kaybolması üzerine ihbarda bulunuldu.

        AFAD ve jandarma ekipleri, kayıp çifti bulmak için koordineli çalışma başlattı. Kayıp karı koca, arama kurtarma çalışmaları sırasında amatör telsizle iletişim kurdukları ekiplerden yardım istedi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda, A.G. ile eşi A.G. akşam saatlerinde bulundu.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çift, yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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