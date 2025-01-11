Eskişehir'de ormanlık alanda yürüyüş yaparken kaybolan çift bulundu

AFAD ve jandarma ekipleri, kayıp çifti bulmak için koordineli çalışma başlattı. Kayıp karı koca, arama kurtarma çalışmaları sırasında amatör telsizle iletişim kurdukları ekiplerden yardım istedi.

İlçeye bağlı Bozdağ mevkisinde, A.G (50) ve eşi A.G (47) ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Çiftin bir süre sonra ormanda kaybolması üzerine ihbarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.