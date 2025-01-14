Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdağ, olası İstanbul depremi konusunda herhangi bir şey yapılmadığını öne sürerek, bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Özdağ, İmamoğlu'nun, devletin hazırlamış olduğu ve kendisinin de gördüğü deprem simülasyonunu muhtemelen gördüğünü söyleyen Özdağ, "Görmüşse nasıl rahat uyuyor? Merak ediyorum. Çünkü o simülasyonu görüp de insanın kafasını rahat yastığa koyması mümkün değil, eğer vicdanı varsa." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, basın toplantısının ardından CHP'den istifa ederek Zafer Partisi'ne katılan Mihalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Güner Poyraz'a parti rozetini taktı.

Toplantıda, Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Özkaya ve Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir de hazır bulundu.

Daha sonra Özdağ ve beraberindekiler, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'ye ziyarette bulunan Özdağ, ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Özdağ, ayrıca Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'le de bir araya geldi.