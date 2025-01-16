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        MÜSİAD Eskişehir Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi'nin 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:15
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        MÜSİAD Eskişehir Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi'nin 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen toplantı, Çarşı Camisi imam hatibi Halim Özdemir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program, MÜSİAD tarihine ilişkin tanıtım filmi gösteriminin ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

        MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, genel kuruldan yaptığı konuşmada, MÜSİAD üyelerinin dünyanın her noktasında aynı bilinçle çalıştığını söyledi.

        MÜSİAD'ın en büyük sivil toplum kuruluşlarından olduğunu ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

        "Genel olarak MÜSİAD, başarılı ve Müslüman iş adamı sıfatıyla bugün Medine pazarının değerlerine göre hareket etme ve hatırlatma konusunda üzerine çalışmalar yapan kuruluştur. MÜSİAD başka derneklerin, devletlerin, topluma, ekonomiye ayar vermeye çalıştığı, tehdit ettiği bir dönemde Anadolu'nun gücüyle kurulmuş ve bugüne kadar herkesle eşit mesafede ve herkesle beraber bir şekilde yola çıkıp çalışmalarını aynı şekilde sürdürüyor. Aynı şekilde herkesle diyalog kurmak, beraber çalışmak, beraber olmak zorundayız."

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da MÜSİAD gibi oluşumların milli ve manevi değerlere önem veren kişileri bir araya topladığını belirterek, MÜSİAD'ın ülkenin geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

        Kapısının iş insanların açık olduğunu aktaran Hatipoğlu, şunları söyledi:

        "Yatırımın önüne engel olanın da karşısındayız. Biz birlikte diri ve iri olacağız. Memleketimizi, ülkemizi ileriye taşıyacak, hep beraber çalışmaları yapacağız. Biz hazırız, siz de hazırsanız yerimiz belli. Sizleri il başkanımız ve diğer vekillerimizle bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bu dönem şanslı bir dönem, sanayi odası, ticaret odası ve OSB başkanımızla çok olumlu çalışmalar yapıyoruz. Bu güzel dönemden faydalanalım."

        MÜSİAD Eskişehir Şubesi Başkanı Oğuz Özdemir ise üyelerinin ticaretinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerine değinerek, herkesi birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından belirlenen yeni dönem yönetim kurulu üyeleri, Hatipoğlu'ndan plaket aldı.

        Programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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