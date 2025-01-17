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        Eskişehir'de kamyonun park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki kamyonun yol kenarında park halinde duran otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:35
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        Eskişehir'de kamyonun park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki kamyonun yol kenarında park halinde duran otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İmişehir Mahallesi'nden geçen Eskişehir-Ankara kara yolunun kenarına park edilen otomobile, seyir halindeki kamyon arkadan çarptı.

        Sürücüsü bulunmayan ve çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobildeki yolcu yaralandı.

        Kaza anı, çevredeki işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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