Eskişehir'de kamyonun park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki kamyonun yol kenarında park halinde duran otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki kamyonun yol kenarında park halinde duran otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İmişehir Mahallesi'nden geçen Eskişehir-Ankara kara yolunun kenarına park edilen otomobile, seyir halindeki kamyon arkadan çarptı.
Sürücüsü bulunmayan ve çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobildeki yolcu yaralandı.
Kaza anı, çevredeki işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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