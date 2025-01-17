Eskişehir'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Jandarma tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 24,4 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 5 şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

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