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        Eskişehir'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekiplerince üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:39
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        Eskişehir'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekiplerince üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Bursa'dan kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 24,4 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza, 5 şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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