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        Eskişehir'de 7 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:41
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        Eskişehir'de 7 firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.C. ile 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.K, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 hapis cezası bulunan Y.F, "tehdit" suçundan hapis cezası bulunan A.C, "basit yaralama" suçundan 15 ay 54 gün hapis cezası bulunan S.K, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A. ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 15 gün hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.

        Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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