Eskişehir'de "Göstergeler İmparatorluğu" adlı sergi açıldı
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdoğan Aydın'ın eserlerinden oluşan "Göstergeler İmparatorluğu" adlı sergi, açıldı
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdoğan Aydın'ın eserlerinden oluşan "Göstergeler İmparatorluğu" adlı sergi, açıldı
Modern tüketim kültürünün ikonik ürünlerine eleştirel bakış sunan serginin Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu'ndaki açılışına, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Bayçu katıldı.
Fransız düşünür Roland Barthes'in "Mitolojiler" adlı eserindeki göstergebilimsel analizlerden ilham alınarak hazırlanan sergi, 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
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