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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Miraç Kandili mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:00 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:00
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Miraç Kandili mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, kandil gecelerinin, gönül dünyasını aydınlatan ışıklar olduğunu bildirdi.

        Vali Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Miraç Kandili'nin, milletimizin ve tüm insanlığın gönül bağlarını, muhabbetini, kardeşliğini güçlendirerek dünya barışı için gönülleri ışıtmasını diliyorum. Miraç Kandili'nin milletimizin ve tüm insanlığın gönül bağlarını, muhabbetini, kardeşliğini güçlendirerek dünya barışı için gönülleri ışıtmasını diliyorum."

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