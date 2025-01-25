Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "En büyük gücümüz de sizlersiniz, AK Parti teşkilatlarıdır. Eğer biz dönüp geriye bakmıyorsak, sadece ve daima ileriye bakıyorsak, bunda sizin gayretiniz, emeğiniz, çabalarınız ve dualarınız var." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti davasına gönül veren, başlangıçtan bugüne kadar bu dava uğruna zamanını, emeğini, gayretini verenlere teşekkür etti.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Her zaman Cumhurbaşkanı'mızın ardında bir dağ gibi durdunuz. Bundan sonraki dönemde de inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek adına hep birlikte gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiki Türkiye ile 22 sene önceki Türkiye arasında bir kıyaslama yapmak bile aslında züldür. Ülkesiyle, memleketiyle, milletiyle, onların derdiyle dertlenmiş Cumhurbaşkanı'mız ile onun yol ve dava arkadaşları, hep birlikte Türkiye'nin bir adım daha öteye gitmesi için gün, gece, bayram seyran, yağmur çamur, kar demeden yollara revan oldular."

Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuna ve talimatlarına uygun şekilde hareket etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "En büyük gücümüz de sizlersiniz, AK Parti teşkilatlarıdır. Eğer biz dönüp geriye bakmıyorsak, sadece ve daima ileriye bakıyorsak, bunda sizin gayretiniz, emeğiniz, çabalarınız ve dualarınız var. Bakanlık olarak da bir tarım şehri olan, sanayisi ile tarımını birleştirmiş Eskişehir'e, ben ve arkadaşlarım, emrinize amadedir. Sizlerin bizler için yaptığı, bizlerin gayretlerinin, çabalarının en önemli gerekçesi ve gücü oluyor." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de partiye geçmişten bugüne kadar hizmet veren herkesi minnetle anarak, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.