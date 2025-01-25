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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "En büyük gücümüz de sizlersiniz, AK Parti teşkilatlarıdır. Eğer biz dönüp geriye bakmıyorsak, sadece ve daima ileriye bakıyorsak, bunda sizin gayretiniz, emeğiniz, çabalarınız ve dualarınız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:46
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "En büyük gücümüz de sizlersiniz, AK Parti teşkilatlarıdır. Eğer biz dönüp geriye bakmıyorsak, sadece ve daima ileriye bakıyorsak, bunda sizin gayretiniz, emeğiniz, çabalarınız ve dualarınız var." dedi.

        Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti davasına gönül veren, başlangıçtan bugüne kadar bu dava uğruna zamanını, emeğini, gayretini verenlere teşekkür etti.

        Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Her zaman Cumhurbaşkanı'mızın ardında bir dağ gibi durdunuz. Bundan sonraki dönemde de inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek adına hep birlikte gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiki Türkiye ile 22 sene önceki Türkiye arasında bir kıyaslama yapmak bile aslında züldür. Ülkesiyle, memleketiyle, milletiyle, onların derdiyle dertlenmiş Cumhurbaşkanı'mız ile onun yol ve dava arkadaşları, hep birlikte Türkiye'nin bir adım daha öteye gitmesi için gün, gece, bayram seyran, yağmur çamur, kar demeden yollara revan oldular."

        Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuna ve talimatlarına uygun şekilde hareket etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "En büyük gücümüz de sizlersiniz, AK Parti teşkilatlarıdır. Eğer biz dönüp geriye bakmıyorsak, sadece ve daima ileriye bakıyorsak, bunda sizin gayretiniz, emeğiniz, çabalarınız ve dualarınız var. Bakanlık olarak da bir tarım şehri olan, sanayisi ile tarımını birleştirmiş Eskişehir'e, ben ve arkadaşlarım, emrinize amadedir. Sizlerin bizler için yaptığı, bizlerin gayretlerinin, çabalarının en önemli gerekçesi ve gücü oluyor." dedi.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de partiye geçmişten bugüne kadar hizmet veren herkesi minnetle anarak, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, partisinin tarihinin, milletin yeniden dirilişinin ve ayağa kalkışının hikayesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu yolda, adaletin ve kalınmanın temellerini birlikte attık. Çünkü bu hareket, sadece siyasi bir teşkilatlanma değil, milletin bağrından kopup gelen bir dava hareketidir. Biz, laf siyaseti değil eser siyasetini esas alan bir anlayışla bugünlere geldik. Bu dava, inançtır, kardeşliktir, hizmettir, Türkiye'nin yarınlarını inşa etme mücadelesidir. AK Parti, bu milletin öz değerlerini savunan, köklerini Anadolu'dan alan bir harekettir."

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

        Tüm dünya liderlerinin saygı duyduğu, çok geniş bir coğrafyada devletten habersiz kuşun uçmadığı bir Türkiye inşa ettiklerini vurgulayan Hatipoğlu, "Kendi silahını, tankından gemisine, uçağından helikopterine kendisi yapan bir Türkiye inşa ettik. Ulaşım altyapısı, sağlık hizmetleri, sanayisi, enerji güvenliği sağlam bir Türkiye inşa ettik. Ancak burada duracak değiliz. Ülkemizi büyütmeye, geliştirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Bunu sadece kendimiz için değil, bu coğrafyanın ve dünyanın bütün mazlumları için yapmak zorundayız." diye konuştu.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da AK Parti'nin açtığı yolda emeğe değer, hayallere destek, geleceğe güç katmaya devam edeceklerini belirtti.

        AK Parti olmasaydı Eskişehir'in adı gibi "eski" kalacağını dile getiren Albayrak, "Şehir Hastanesinden yenilenen devlet hastanelerimize, batçıklardan 20 bin depreme dayanıklı konuta, stadyumdan il halk kütüphanemize, Odunpazarı Evleri'nden Millet Bahçesi'ne ve daha yüzlerce eser, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği projelerdir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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