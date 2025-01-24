Eskişehir'de merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edilirken, yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde yaşayan G.E, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düştü.

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