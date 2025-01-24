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        Eskişehir'de internet üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, internet üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:38
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        Eskişehir'de internet üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, internet üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden "GOGO" rumuzunu kullanarak uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Tepebaşı ilçesinde yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 kilogram 65 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 20 sentetik ecza, 2 tabanca, 2 şarjör, 152 fişek, 6 uyuşturucu öğütücü aparat, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 20 vakumlu ambalaj, 190 çıkartma ile hassas terazi ve tablet ele geçirildi.

        Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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