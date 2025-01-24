Eskişehir'de internet üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, Tepebaşı ilçesinde yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 kilogram 65 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 20 sentetik ecza, 2 tabanca, 2 şarjör, 152 fişek, 6 uyuşturucu öğütücü aparat, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 20 vakumlu ambalaj, 190 çıkartma ile hassas terazi ve tablet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden "GOGO" rumuzunu kullanarak uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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