Eskişehir'de kaçak kazı yapan 12 zanlı suçüstü yakalandı

Şüphelilerin araçları ile alanda yapılan aramada, ekskavatör, ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 8 delici kırıcı alet ucu, 3 levye, 2 matkap, 8 çeşitli kazı malzemesi ile jeneratör ele geçirildi.

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