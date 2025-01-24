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        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 12 zanlı suçüstü yakalandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:05
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        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 12 zanlı suçüstü yakalandı
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        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenler mevkisindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen yere düzenledikleri operasyonda, 12 zanlıyı kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin araçları ile alanda yapılan aramada, ekskavatör, ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 8 delici kırıcı alet ucu, 3 levye, 2 matkap, 8 çeşitli kazı malzemesi ile jeneratör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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