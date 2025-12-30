Habertürk
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı

        Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yaşayan vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:18 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:18
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yaşayan vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 yılının herkes için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diledi.

        Savaş ve terörün olmadığı, insanların ölmediği bir yıl temennisinde bulunan Aksoy, şöyle konuştu:

        "Herkesin yeni yılını kutluyorum. Eskişehir olarak 'güvenli şehir, Eskişehir' sloganıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. İlimizin huzur ve güvenli için ilgili birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        - Eskişehir Sempozyumu

        Eskişehir'in sorunlarının tartışıldığı, konuşulduğu ve her yönüyle anlatıldığı Eskişehir Sempozyumu'nu 2026 yılı mayıs ayında ilgili paydaşlarla gerçekleştireceklerine dikkati çeken Aksoy, "Amacımız, Eskişehir'i bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Bu konuda yapacağımız çalışmalara katkı sunacak bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

