Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yaşayan vatandaşların yeni yılını kutladı.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 yılının herkes için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diledi.

Savaş ve terörün olmadığı, insanların ölmediği bir yıl temennisinde bulunan Aksoy, şöyle konuştu:

"Herkesin yeni yılını kutluyorum. Eskişehir olarak 'güvenli şehir, Eskişehir' sloganıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. İlimizin huzur ve güvenli için ilgili birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- Eskişehir Sempozyumu

Eskişehir'in sorunlarının tartışıldığı, konuşulduğu ve her yönüyle anlatıldığı Eskişehir Sempozyumu'nu 2026 yılı mayıs ayında ilgili paydaşlarla gerçekleştireceklerine dikkati çeken Aksoy, "Amacımız, Eskişehir'i bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Bu konuda yapacağımız çalışmalara katkı sunacak bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.