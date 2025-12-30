AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, "2026" logosuna ilişkin açıklamada bulundu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Bize her 26, Eskişehir'i anlatır" temasıyla hazırlanan 2026 logosuna ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişin mirası ile Eskişehir'in yarınlarına duyulan inancı, kentin plaka kodu olan 26'nın birleştirici çatısı altında buluşturduklarını kaydetti.

Hazırladıkları temanın Porsuk Çayı'nın turkuaz renginin, Odunpazarı'nın tarihi dokusunun ve Eskişehir'in tüm renklerini yansıttığını belirten Albayrak, bu unsurların ortak vizyon doğrultusunda tek bir palette toplandığını ifade etti.

Hazırlanan çalışmanın yalnızca logo olmadığını bildiren Albayrak, "Bu sembol, Eskişehir'in potansiyelini, enerjisini ve samimiyetini yansıtan zamansız imzadır. Her bir noktasında emek, her renginde ortak geleceğimiz vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, özel el çizimleriyle hazırlanan eserin, Eskişehir'e ve kentin ruhuna hediye niteliği taşıdığını vurguladı.