Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, "2026" logosuna ilişkin açıklamada bulundu

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Bize her 26, Eskişehir'i anlatır" temasıyla hazırlanan 2026 logosuna ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, "2026" logosuna ilişkin açıklamada bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Bize her 26, Eskişehir'i anlatır" temasıyla hazırlanan 2026 logosuna ilişkin açıklamada bulundu.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişin mirası ile Eskişehir'in yarınlarına duyulan inancı, kentin plaka kodu olan 26'nın birleştirici çatısı altında buluşturduklarını kaydetti.

        Hazırladıkları temanın Porsuk Çayı'nın turkuaz renginin, Odunpazarı'nın tarihi dokusunun ve Eskişehir'in tüm renklerini yansıttığını belirten Albayrak, bu unsurların ortak vizyon doğrultusunda tek bir palette toplandığını ifade etti.

        Hazırlanan çalışmanın yalnızca logo olmadığını bildiren Albayrak, "Bu sembol, Eskişehir'in potansiyelini, enerjisini ve samimiyetini yansıtan zamansız imzadır. Her bir noktasında emek, her renginde ortak geleceğimiz vardır." değerlendirmesinde bulundu.

        Albayrak, özel el çizimleriyle hazırlanan eserin, Eskişehir'e ve kentin ruhuna hediye niteliği taşıdığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!

        Benzer Haberler

        Denetlenen 208 servis aracından 16'sının kusurlu olduğu belirlendi Okul çev...
        Denetlenen 208 servis aracından 16'sının kusurlu olduğu belirlendi Okul çev...
        Aranması bulunan 124 şahıs yakalandı
        Aranması bulunan 124 şahıs yakalandı
        Eskişehir'de alınacak yılbaşı tedbirleri açıklandı
        Eskişehir'de alınacak yılbaşı tedbirleri açıklandı
        Eskişehir'de yılbaşında 2 bin 153 polis ile 919 jandarma personeli görev ya...
        Eskişehir'de yılbaşında 2 bin 153 polis ile 919 jandarma personeli görev ya...
        Eskişehir'de kar yağışının sürmesi bekleniyor
        Eskişehir'de kar yağışının sürmesi bekleniyor
        Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu
        Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu