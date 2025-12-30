Eskişehir'de yılbaşında 2 bin 153 polis ile 919 jandarma personeli görev yapacak

Eskişehir Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri ve kentteki önlemleri duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı süresince sorumluluk bölgelerinde huzur planlamasının uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşın alışveriş yaptığı yerlerde, kutlama ve eğlence mekanlarında, otogar, istasyon ve şehir içi otobüs duraklarında en üst düzeyde güvenlik tedbirlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, "Trafik akışının yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak ilave güvenlik ve trafik önlemleri alınmıştır. Yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve kara yolları üzerinde görev yapacak trafik ekipleri ve timlerin sayıları artırılarak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Günübirlik kiralanan evler başta olmak üzere otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda kimlik bildirme kanununun titizlikle uygulanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pasaport ve pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılara yönelik kontroller sağlanacak ve tespit edilen aykırılıklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirilecektir. İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak ilimizin farklı noktalarında 4 mobil göç aracı ve 8 göç idaresi personeli ile tedbir alacaktır."