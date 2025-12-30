Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yılbaşında 2 bin 153 polis ile 919 jandarma personeli görev yapacak

        Eskişehir Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri ve kentteki önlemleri duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:13
        Eskişehir Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri ve kentteki önlemleri duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı süresince sorumluluk bölgelerinde huzur planlamasının uygulanacağı belirtildi.

        Vatandaşın alışveriş yaptığı yerlerde, kutlama ve eğlence mekanlarında, otogar, istasyon ve şehir içi otobüs duraklarında en üst düzeyde güvenlik tedbirlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, "Trafik akışının yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak ilave güvenlik ve trafik önlemleri alınmıştır. Yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve kara yolları üzerinde görev yapacak trafik ekipleri ve timlerin sayıları artırılarak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Günübirlik kiralanan evler başta olmak üzere otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda kimlik bildirme kanununun titizlikle uygulanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Pasaport ve pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılara yönelik kontroller sağlanacak ve tespit edilen aykırılıklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirilecektir. İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak ilimizin farklı noktalarında 4 mobil göç aracı ve 8 göç idaresi personeli ile tedbir alacaktır."

        Açıklamada, kutlama, toplanma, kapalı yer toplantısı ve benzeri izne tabi olmayan organizasyonlar göz önünde bulundurularak gerekli ilave tedbirler alındığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın merhamet duygusunu istismar ederek haksız kazanç elde etmek amacıyla dilencilik yapan kişilere yönelik önleyici tedbirler alınmıştır. Yılbaşı gününe özgü yapılabilecek sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar takip edilerek suç içerikli paylaşım yapan hesaplar ile kişiler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Özellikle hırsızlık, kapkaç ve benzeri asayiş olaylarına karşı önleyici devriye ekipleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Tedbirler kapsamında kaçak ve sahte alkol, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler artırılacağı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

        "Tombala ve kumar olarak tabir edilen oyunların oynatılmasının engellenmesine yönelik kahvehane, kıraathane ile dernek ve benzeri yerlerde uygulamalar, denetimler artırılacaktır. İl Emniyet Müdürlüğünce 3 sabit, 78 şok kontrol noktasında 3 dron, 262 araç, 301 bekçi, 226 trafik polisi, 1927 polis memuru ile çalışmalar yürütülecektir. İl Jandarma Komutanlığınca 1 sabit, 32 şok yol kontrol noktasında 62 trafik timi, 146 asayiş timi olmak üzere toplam 208 tim, görevli 919 personel, 276 araç, 30 drone ile güvenlik tedbirleri alınacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

