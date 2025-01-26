Eskişehir AFAD İl Müdürlüğünün 2024 faaliyetleri açıklandı

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün, 2024 yılına ilişkin faaliyetleri yayınlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, geçen sene kurum tarafından hayata geçirilen, Vali Hüseyin Aksoy öncülüğünde yürütülen "Eskişehir Arama Kurtarma Ekipleri Projesi" kapsamında, 28 firma ile 3 üniversite bünyesinde en az 10'ar kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri kurulduğu belirtildi.

Kent genelinde meydana gelen 105 afet ve acil durum olayına müdahale edildiği bildirilen açıklamada, ayrıca Eskişehir ve yurt genelinde yaşanan 90 orman yangınına da koordinasyon ve ekip desteği sağlandığı kaydedildi.

Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde 30 Eylül-10 Aralık 2024 arasında 4'er kişilik arama kurtarma ekiplerinin Hatay'da görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, hak sahipliği görevlendirmeleri kapsamında ise Tunceli, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'ye 16 personel gönderildiğine değinildi.

Depremde arama kurtarma, Eskişehir arama kurtarma ekipleri, destek AFAD gönüllüleri, afet farkındalık, farkındalık, yangın farkındalık, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) farkındalık, ilk yardım farkındalık, afetlerde psikolojik destekler ve insani yardım, hafif arama kurtarma, çadır kurma ve sergi tanıtım konularına ilişkin eğitimler verildiği aktarılan açıklamada, gerçekleştirilen çeşitli tatbikatlarla da kentin afet müdahale planında görevli grupların koordineli çalışmasının amaçlandığı kaydedildi.

Eylül-kasım döneminde 22 firma ile 2 üniversitenin 446 personeline eğitim verildiği belirtilen açıklamada, akreditasyon süreçlerini tamamlayan AFED, İZ Derneği ve İHH ekip üyelerine de akreditasyon armalarının takıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yıl boyu çeşitli bölgesel ve yerel düzey tatbikatların hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, kurumun Tepebaşı ilçesinde faaliyet gösterecek yeni hizmet binası için de 8 Ekim 2024'te yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığı duyuruldu.