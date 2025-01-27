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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan 8. Olağan İl Kongresi için teşekkür mesajı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 8. Olağan İl Kongresi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:40
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan 8. Olağan İl Kongresi için teşekkür mesajı
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 8. Olağan İl Kongresi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

        Albayrak, mesajında, yaklaşık 7 bin 200 kişinin katıldığı kongredeki coşku için Eskişehirlilere teşekkür etti.

        Başkan Albayrak, söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Güzel şehrim Eskişehir. Sen başkasın, Yunus'un şehri kardeşliğin kavşak noktasısın. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın teşrifleri, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve kıymetli hazirunun katılımlarıyla AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongremizi gerçekleştirdik. Bolu'da yaşanan ve hepimizin yüreklerini yaralayan otel yangınından dolayı vefat eden vatandaşlarımızın hatıralarına saygı adına kongremizde hiçbir şekilde müzik kullanmamaya özen gösterdik. Gönül isterdi ki bu elim olay hiç yaşanmasın. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Yağışlı ve soğuk havaya rağmen salonu dolduran binlerce dava arkadaşlarımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Dünya liderimizin izinde hep birlikte durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Eskişehir için hayallerimizi gerçekleştirmeye devam."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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