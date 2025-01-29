Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 19 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 19 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, "birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve diğer bir suçtan toplamda 19 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. yakalandı.

        Hükümlü B.N. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince seminer düzenledi
        Eskişehir'de jandarma ekiplerince seminer düzenledi
        Eskişehir ve Kütahya'da sis etkili oldu
        Eskişehir ve Kütahya'da sis etkili oldu
        Eskişehir'de polis ekiplerince trafik denetimleri yapıldı
        Eskişehir'de polis ekiplerince trafik denetimleri yapıldı
        Eskişehir'de kapalı pazar yeri için Büyükşehir Belediyesine yer tahsisi yap...
        Eskişehir'de kapalı pazar yeri için Büyükşehir Belediyesine yer tahsisi yap...
        Eskişehir'de trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletliye para cezası
        Eskişehir'de trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletliye para cezası
        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 faaliyet raporu açıklandı
        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 faaliyet raporu açıklandı