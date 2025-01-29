Eskişehir'de hükümlü yakalandı

Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 19 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan çalışmada, "birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve diğer bir suçtan toplamda 19 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. yakalandı.

Hükümlü B.N. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.