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        ESOGÜ'de Sağlıkta Dijital Teknolojiler Çalıştayı düzenlendi

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesine (ESOGÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen öncelikli alan misyonu olan sağlıkta dijital teknolojiler konusundaki çalıştay serisinin ikincisinin düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:40
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        ESOGÜ'de Sağlıkta Dijital Teknolojiler Çalıştayı düzenlendi
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesine (ESOGÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen öncelikli alan misyonu olan sağlıkta dijital teknolojiler konusundaki çalıştay serisinin ikincisinin düzenlendiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın, ESOGÜ Araştırma Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından sağlık alanındaki dijital dönüşümün önemini vurgulamak, proje geliştirmek ve fikir üretilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, çalıştaydaki konuşmasına yer verilen ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, sağlıkta dijital dönüşümün 2023-2027 stratejik plan farklılaşma stratejisinde yer aldığını belirtti.

        Çolak, üniversite içi araştırma alanları oluşturulmasının, iş birliği ağlarının güçlendirilip geliştirilmesinin, katma değeri yüksek alanlar ile dış kaynaklı projelere yönelinmesinin hedeflendiğini ifade etti.

        TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi'nden Doç. Dr. Selcan Türker, çalıştayda TÜBİTAK Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi Programına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Türker, başvuru koşulları, proje hazırlama ve geliştirme, uluslararası ortak çalışma, bütçe gibi önemli konu başlıklarını değerlendirdiği ayrıntılı sunumunda sosyal ve ekonomik kalkınmanın amaçlandığını, üniversite-sanayi ve AB politikalarıyla uyumlu iş birliklerinin teşvik edildiğini kaydetti.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunlarından Cihan Uyanık, araştırmacı olarak çalışmakta olduğu Danimarka Teknik Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Fakültesinin koşullarından bahsederek dijital sağlık alanında yürütülen projeleri anlattı.

        Uyanık, dünya genelinde reaktif tıptan proaktif tıpa geçildiğini, kendisinin de biyomedikal sinyal işleme alanında çalıştığını ifade ederek, her türlü iş birliğine açık olduğu mesajı verdi.

        ESOGÜ Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM), ESTEM-MEMS ve Doku Mühendisliği Birimi Sorumlusu Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avcı ise ESTEM'in çalışma koşulları hakkında bilgi verdi.

        Yürüttükleri projelere dair bilgilendirmelerde bulunan Avcı, multi-disipliner olarak bilimsel araştırmalar aracılığı ile yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılar yetiştirdiklerini, kök hücre alanına önemli katkılar sağladıklarını ve daha fazlası için çalıştıklarını belirtti.

        ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinden (CISAR) Prof. Dr. Kemal Özkan da hayata geçirdikleri dış kaynaklı projeleri hatırlatarak yakın zamanda ESOGÜ bünyesinde Fizik Tedavi Laboratuvarı açmayı planladıklarını, yaşlı bireylerde sanal gerçeklik deneyimleme tasarım modeli üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

        Sağlıkta Dijital Teknolojiler Çalıştayı'nın ikincisi, soru cevap ve değerlendirmelerin ardından daha etkin çalışmalar yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulması kararıyla sona erdi.

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