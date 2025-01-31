Üniversite öğrencileri tasarladıkları yarış aracıyla İtalya'da birinciliği hedefliyor

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu ESTÜ Racing Takımı, tasarladıkları "C-26" adlı yarış aracıyla bu yıl eylül ayında İtalya'da düzenlenecek dünyanın en köklü yarışmalarından biri olarak bilinen Formula Student'ta birinciliği hedefliyor.

ESTÜ bünyesinde 2022 yılında kurulduğu günden itibaren organizasyonlara hazırlanmak için yarış aracı üreten 86 öğrencinin oluşturduğu ESTÜ Racing Takımı, Çekya'da 2023'te "içten yanmalı araç" kategorisinde katıldıkları otomotiv ve motor sporları endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla düzenlenen Formula Student yarışmasında 15'inci oldu.

Takım, geçen yıl da Romanya'nın Bacau kentinde düzenlenen yarışmada 2'nci olarak ilk derecesini kazandı. Aynı yıl Çekya'nın Most kentindeki yarışmayı 14'üncü tamamlayan genç mühendis adayları, 3 yarış için 2 farklı araç üretti.

ESTÜ Racing Takımı, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Erdem Özyurt'un akademik danışmanlığında, Proje Takımları Koordinatör Asistanı Araştırma Görevlisi Mustafa Azer'in gözetiminde oluşturdukları "C-26" adlı içten yanmalı yarış aracıyla, eylül ayında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyor.

Daha önce katıldıkları yarışmalardan elde ettikleri deneyimle aracı geliştiren ESTÜ Racing Takımı, İtalya'da Türkiye'yi ve ESTÜ'ye en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyor.

- İtalya'da aracın ikinci versiyonu kullanılacak

Üniversitenin Proje Takımları Koordinatörlüğü asistanı olan, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Araştırma Görevlisi Mustafa Azer, AA muhabirine, öğrencilerin büyük disiplinle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Aracı, yapılacak çeşitli yapısal değişikliklerle yarışmaya hazır hale getireceklerini kaydeden Azer, şunları söyledi: