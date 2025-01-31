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        Üniversite öğrencileri tasarladıkları yarış aracıyla İtalya'da birinciliği hedefliyor

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu ESTÜ Racing Takımı, tasarladıkları "C-26" adlı yarış aracıyla bu yıl eylül ayında İtalya'da düzenlenecek dünyanın en köklü yarışmalarından biri olarak bilinen Formula Student'ta birinciliği hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:37
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        Üniversite öğrencileri tasarladıkları yarış aracıyla İtalya'da birinciliği hedefliyor
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu ESTÜ Racing Takımı, tasarladıkları "C-26" adlı yarış aracıyla bu yıl eylül ayında İtalya'da düzenlenecek dünyanın en köklü yarışmalarından biri olarak bilinen Formula Student'ta birinciliği hedefliyor.

        ESTÜ bünyesinde 2022 yılında kurulduğu günden itibaren organizasyonlara hazırlanmak için yarış aracı üreten 86 öğrencinin oluşturduğu ESTÜ Racing Takımı, Çekya'da 2023'te "içten yanmalı araç" kategorisinde katıldıkları otomotiv ve motor sporları endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla düzenlenen Formula Student yarışmasında 15'inci oldu.

        Takım, geçen yıl da Romanya'nın Bacau kentinde düzenlenen yarışmada 2'nci olarak ilk derecesini kazandı. Aynı yıl Çekya'nın Most kentindeki yarışmayı 14'üncü tamamlayan genç mühendis adayları, 3 yarış için 2 farklı araç üretti.

        ESTÜ Racing Takımı, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Erdem Özyurt'un akademik danışmanlığında, Proje Takımları Koordinatör Asistanı Araştırma Görevlisi Mustafa Azer'in gözetiminde oluşturdukları "C-26" adlı içten yanmalı yarış aracıyla, eylül ayında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyor.

        Daha önce katıldıkları yarışmalardan elde ettikleri deneyimle aracı geliştiren ESTÜ Racing Takımı, İtalya'da Türkiye'yi ve ESTÜ'ye en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyor.

        - İtalya'da aracın ikinci versiyonu kullanılacak

        Üniversitenin Proje Takımları Koordinatörlüğü asistanı olan, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Araştırma Görevlisi Mustafa Azer, AA muhabirine, öğrencilerin büyük disiplinle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

        Aracı, yapılacak çeşitli yapısal değişikliklerle yarışmaya hazır hale getireceklerini kaydeden Azer, şunları söyledi:

        "Ekibimiz şu an içten yanmalı kategoride ilerliyor. Bu sene eylül ayında İtalya'nın Torino şehrindeki etaba katılmak için çalışıyorlar. Yarışmanın sunduğu kurallar gereği, her sene araçlarda değişiklik istiyorlar. Şu an yapılan araç ikinci versiyon. Önümüzdeki yıl yeni bir aerodinamik paketle üçüncü versiyona geçilecek."

        Azer, yarışma temposunun öğrencilere farklı bir özgüven kattığının altını çizerek, öğrencilerinin derece elde etmek için bütün yıl emek harcadığını vurguladı.

        - "Rekabet edebilecek bir araç üreteceğiz"

        Takımın kaptanı olan Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Murathan Pekacar da kısa sürede kazandıkları deneyimi, takımın yeni üyeleriyle paylaşarak başarıyla çalıştıklarını ifade etti.

        Yarış aracını önemli değişiklikler yaparak geliştirdiklerini belirten Pekacar, şöyle konuştu:

        "Süspansiyon ile bazı sistemlerimizi değiştirdik. Şasede de geliştirmeler yaptık. Aracın içten yanmalı motorunda hava giriş ünitelerindeki ağırlık hafifletmeleriyle kompozit malzemeye geçtik. Bunun dışında yürüyen aksamdaki sorunun önüne geçtik. İtalya'daki yarış için araç tasarımlarımız bitmek üzere, şubat ayında da üretimine başlamayı planlıyoruz. Hem ağırlık hem de araç dinamiği konusunda büyük bir yol kat ettik. Çalışmalarımızla İtalya'da rekabet edebilecek bir araç üreteceğiz."

        - "En büyük motivasyon kaynağı bayrağımız"

        Takımın mekanik birimi üyesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İrem Alptekin ise atölye çalışmalarının okuldaki derslere önemli katkı sağladığını kaydetti.

        Mühendislik alanında öğrenim görenlerin takımlarda çalışması gerektiğini vurgulayan Alptekin, "En büyük motivasyon kaynağı Türk bayrağımız. Bir Türk takımı olarak yurt dışında olmak bizim için çok değerli. Çok farklı insanlardan çeşitli mühendislik dönüşleri alabiliyoruz. Aynı zamanda orada kendimizi gösteriyoruz. Orada özellikle bir Türk takımı olarak bulunmak en büyük gurur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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