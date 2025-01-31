Sağlık Bakanı Memişoğlu, Eskişehir Valiliği'nde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye genelinde şu anda randevu bekleme oranlarımız, 6 ay evveline göre yüzde 35-40 bandında azalmış durumda. 79 branşımızdan 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz." dedi.

Bir dizi programa katılmak için kente gelen Bakan Memişoğlu, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Memişoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Memişoğlu, makamda basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" kapsamında şehirleri dolaştıklarını söyledi.

Anadolu'nun göz bebeği Eskişehir'de sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını anlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'mizin (AMATEM) inşallah açılışını yapacağız. Daha iyi sağlık hizmeti nasıl sunabiliriz, Eskişehir'de ihtiyaç nedir? Onları değerlendireceğiz. Eskişehir, esasında bu konuda iyi yerde. Eskişehir'de 9 devlet hastanemiz, 1 üniversite hastanemiz ve 5 özel hastanemiz var. Şehir Hastanemizi biliyorsunuz, hizmete aldık. İnsanlarımıza büyük sağlık hizmeti merkezi olmuş durumda. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Eskişehir'in sağlık hizmetini yükseltmeye çalışacağız."

Bakan Memişoğlu, özellikle hasta randevuları konusunda büyük çalışma içine girdiklerinin altını çizerek, "Türkiye genelinde şu anda randevu bekleme oranlarımız, 6 ay evveline göre yüzde 35-40 bandında azalmış durumda. 79 branşımızdan 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz. Birkaç branşımız hariç... İnşallah bu sorunu daha da azaltacağız. 'Temel sağlık' dediğimiz koruyucu sağlık, aile hekimliğinin güçlenmesiyle bu oranlar daha da azalacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Sağlık bilgisi ve teknolojisini de üretmeye çalışacağız"

İnsanların öncelikli olarak koruyucu sağlık hizmetinden yararlanmasını istediklerini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanların sağlıklarını kaybetmeden korunmasını istiyoruz. Onun için de özellikle kilo, bağımlılık, hareketsizlik, kötü beslenme gibi maalesef bedenimizi koruma konusunda önceliğimiz olması gereken alanları geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de bağımlılık konusunda Eskişehir'de iyi bir alan kazandıracağız. Öncelikli olarak bağımlılığa başlanmaması gerektiğini ve sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarımızın, bedenimize zarar verecek alışkanlıklarımızın bırakılmasını istiyoruz."