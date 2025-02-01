Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlendi

        Eskişehir'de, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlendi
        ABONE OL

        Eskişehir'de, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kentteki bir davet salonunda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in mesajları okundu, Kadın Kolları'nın yurt genelindeki faaliyetlerine ilişkin video izletildi.

        Programda Feriha Ertorun, oy birliğiyle İl Kadın Kolları Başkanı seçilerek görevi Özlem Ünalır'dan devraldı.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, Ünalır'ın partideki hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

        Ertorun'a yeni görevinde başarılar dileyen Dönmez, şu ifadelere yer verdi:

        "Bizde siyaset pazara kadar değil mezara kadar devam eder. Siyasete sağlığımız elverdiği müddetçe inşallah nefesimizin son anına kadar devam edeceğiz. Siyaseti, vatandaşımıza, halkımıza hizmet etme aracı olarak gördük. Hakk'ın rızasına giden yolun halkın rızasını almaktan geçtiğine inanan bir kadroyuz."

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise kadınların hayatın her alanındaki varlıklarıyla değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu belirtti.

        Kadınların toplumu ayakta tuttuğunu vurgulayan Gürcan, "En önemlisi kadınlar, milletin ruhunu inşa eden en güçlü unsurdur. Bu yüzden siyasette kadının yeri sadece bir temsiliyet meselesi değil milletimizin geleceğini inşa eden bir irade meselesidir." dedi.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da davaları için ter döken kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Kadınların AK Parti davasının gizli kahramanları olduğunun altını çizen Hatipoğlu, "Sizler, mahallelerde, sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde ve hayatın her alanında insanımıza dokunan, gönüller inşa eden, siyasetin gerçek yükünü omuzlayan cefakar kadınlarımızsınız." ifadesini kullandı.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Siyasetin tek limanı ahlaktır." sözünü hatırlattı.

        Bu ahlaka sahip olunmasında vefanın önemine işaret eden Demirel, "Bu partiyi sizden, bizden öncekiler bir yere taşıdı. Ben geldim, benden öncekileri kimse yok sayamaz. Siz geldiniz, sizden öncekileri kimse yok sayamaz. Böyle bir şey yok, olmamalı. Vefa hepimize lazım." değerlendirmesini yaptı.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da kongrelerin yenilenme ve birlik beraberliğin perçinlenme sürecinin birer parçası olduğuna değindi.

        Ertorun ve kadrosunun önlerinde yeni bir dönem bulunduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

        "Hep birlikte çok çalışacak, Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği gibi Eskişehir'i fetret döneminden kurtaracağız. Bu hususta sizlere önemli görev düşüyor. Tabiri caizse kaleleri içten fethedecek partimizin taşıyıcı gücü, siz değerli kadınlarımızsınız."

        Ertorun ve Ünalır'ın da katılımcılara hitap ettiği kongreye, partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 10 firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de 10 firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de 2024 yılı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü faaliyetleri a...
        Eskişehir'de 2024 yılı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü faaliyetleri a...
        Eskişehir'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü
        Eskişehir'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü
        Eskişehir'de iş makinesiyle sit alanında izinsiz kazı yaparken yakalanan 2...
        Eskişehir'de iş makinesiyle sit alanında izinsiz kazı yaparken yakalanan 2...
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bakan Memişoğlu: Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz (2)
        Bakan Memişoğlu: Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz (2)