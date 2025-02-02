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        Eskişehir'de pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:29
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        Eskişehir'de pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi İlkokul Sokak'ta A.K, henüz bilinmeyen nedenle F.Ö, E.K, M.C.T, M.Y.K. ile M.E'ye pompalı tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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