Eskişehir'de pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi İlkokul Sokak'ta A.K, henüz bilinmeyen nedenle F.Ö, E.K, M.C.T, M.Y.K. ile M.E'ye pompalı tüfekle ateş etti.

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