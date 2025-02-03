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        RTÜK Başkanı Şahin, Eskişehir Valisi Aksoy'un ziyaret etti

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:49
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        RTÜK Başkanı Şahin, Eskişehir Valisi Aksoy'un ziyaret etti
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel 9. Tematik Kış Kampları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen "Sosyal Medya ve İletişim Kampı"'nın açılış programına katılmak üzere kente gelen RTÜK Başkanı Şahin, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

        Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'la birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

        Vali Aksoy, Şahin'i Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

        Başkan Şahin ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, misafirperverliği için Aksoy'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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