TEI'nin kuruluşunun 40'ıncı kuruluş yılı etkinliklerle kutlandı

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), kuruluşunun 40'ıncı yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

TEI'den yapılan açıklamada, kurumun, dünyanın en çok tercih edilen havacılık motorlarına ürettiği parçalar, küresel havacılığa sunduğu bakım hizmetleri ve Türkiye'nin milli havacılık platformlarını göklerle buluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, kutlamalar kapsamında hafta boyunca farklı etkinlikler düzenlendiği ifade edilerek, 2024 yılının değerlendirildiği "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nın da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sosyal sorumluluk alanında her yıl dönümünde gelenekselleşen sevgi bohçası etkinliğiyle TEI, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayata gözlerini açan bebeklere ve annelerine 40'ıncı yıla özel 40 sevgi bohçasını ulaştırdı.

TEI'nin kurulduğu 1985 yılından bugüne Türkiye havacılık tarihine pek çok ilki ve rekoru kazandırdığı kaydedilerek, "Küresel havacılığın kritik parça üretim üssü ve dünya havacılığının bakım, onarım, revizyon merkezi olmaya devam ediyor. 40 yıllık deneyimiyle yeni rekorlar ve yeni başarılar için çalışan gücün kaynağı TEI, yüksek teknoloji ürünleriyle ülke ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.