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        Eskişehir'de yere çöp atanlara 2 bin 953 lira para cezası uygulayacak

        Eskişehir'de, tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları yerlere atanlara para cezası verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:57 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:57
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        Eskişehir'de yere çöp atanlara 2 bin 953 lira para cezası uygulayacak
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        Eskişehir'de, tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları yerlere atanlara para cezası verileceği bildirildi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesinin "Tertemiz Eskişehir" sloganıyla yola çıkarak farkındalık kampanyasına başlayacağı belirtildi.

        Söz konusu belediyelerin temiz çevre ve yaşanabilir bir şehir için harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, "Belediyeler, Eskişehirli vatandaşların da kampanyaya destek vermesini istedi. Zabıta ekipleri çevreyi kirletenlere Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 953 lira idari para cezası uygulayacak." ifadeleri kullanıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi zabıta müdürlükleriyle "Daha temiz bir Eskişehir" için el ele verdiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasını amaçlayan zabıta ekipleri, yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlarla ilgili idari para cezası uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, denetim ekiplerinin, 5 Şubat Çarşamba günü itibariyle çevreyi kirletenlere karşı gerekli işlemleri yapmak için düzenli olarak sahada görev başında olacağı vurgulandı.

        5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32/1. Maddesi gereğince 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağını belirten zabıta ekipleri, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

        Çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldığını ve yaptırımların uygulanacağını belirten yetkililer, şunları kaydetti:

        "Duyarlı olalım, atıklarımızı çevreye değil çöp kutularına atalım. Unutmayalım, temiz bir şehir hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için el birliği ile çalışalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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