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        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:44
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        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Emek Mahallesi Ormanlı Sokak'taki tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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