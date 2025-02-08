Eskişehir'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
Eskişehir'de polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Polis, belirlediği adrese düzenlediği operasyonda, 1500 litre sahte içki ele geçirildi.
Yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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