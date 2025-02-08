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        Eskişehir'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi

        Eskişehir'de polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:45
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        Eskişehir'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
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        Eskişehir'de polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Polis, belirlediği adrese düzenlediği operasyonda, 1500 litre sahte içki ele geçirildi.

        Yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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