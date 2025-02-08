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        AK Parti'li Gürcan, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnafla görüştü

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Atlıhan Çarşısı'nda yaşandığı öne sürülen elektrik kesintileriyle ilgili esnaftan bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:58 Güncelleme: 08.02.2025 - 20:09
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        AK Parti'li Gürcan, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnafla görüştü
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Atlıhan Çarşısı'nda yaşandığı öne sürülen elektrik kesintileriyle ilgili esnaftan bilgi aldı.

        Atlıhan Çarşısı'nı ziyaret eden Gürcan, kesintiler hakkında esnafla görüştü.

        Daha sonra burada gazetecilere açıklamada bulunan Milletvekili Gürcan, esnafın talebini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ilettiğini söyledi.

        Söz konusu kesintilerin yıl içinde yapılacak altyapı yatırımlarıyla sona ereceğini umduğunu belirten Gürcan, şöyle konuştu:

        "Biz, şehrimiz için çalışıyoruz. Şehrin vekili olarak esnafımızın yanındayız. Onlar zaten binbir emekle yaptıkları şeyleri burada satmaya çalışıyorlar. Onların bu girişimlerini desteklemek bizlerin görevi. Bu anlamda devletimiz çalışıyor. Sorunlara çözüm üretme gayreti içindeyiz."

        Öte yandan konuya ilişki yazılı açıklama da yapan Gürcan, şunları kaydetti:

        "Vatandaşımızın günlük hayatını, esnafımızın ticaretini olumsuz etkileyen bu tür altyapı sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çözüm sürecinin hızla ilerlemesi için gerekli tüm adımları atacak, bu konuyu ivedilikle gündemimizde tutacağız. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın yanında olmaya, onların taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Eskişehir'imiz için hizmet üretmeye, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya kararlıyız."

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