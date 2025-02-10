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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ile uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:12
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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ile uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, 3-10 Şubat tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde, 40 olaya müdahale edildiği belirtilerek, işlem yapılan 54 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı belirtildi.

        Çalışmalarda, 91 gram sentetik uyuşturucu, 125 gram esrar, 1118 sentetik ecza hapı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        - Trafik denetimleri yapıldı

        Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde ise yük ve yolcu taşımacılığı yapan 28 bin 288 araç kontrol edildi.

        Uygulamalarda sürücülere yönelik emniyet kemeri ve alkol kontrolleri yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 8 bin 223 sürücüye cezai işlem uygulandı. 269 araç trafikten men edilirken, 107 sürücünün de belgesine el konuldu.

        Bu dönemde 30'u yaralanmalı, 48'i ise hasarlı olmak üzere toplam 78 trafik kazası meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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