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        Eskişehir'de trafik denetiminde kural ihlali yapan 539 araç için cezai işlem yapıldı

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde, hız kuralını ihlal ettiği belirlenen 539 araç sürücüsü için cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:54
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        Eskişehir'de trafik denetiminde kural ihlali yapan 539 araç için cezai işlem yapıldı
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde, hız kuralını ihlal ettiği belirlenen 539 araç sürücüsü için cezai işlem uygulandı.

        3-8 Şubat'ta, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hızdan kaynaklı trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimlerde bulundu.

        Yasal hız limitlerinin üzerinde araç kullanarak kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerde, hız kural ihlali yaptığı tespit edilen 539 araç sürücüsünün belgesine ve tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı.

        Ekiplerin il merkezindeki sorumluluk alanı içerisinde planlamalar ve ihbarlar dahilinde trafik denetimlerini kararlılık ve titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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