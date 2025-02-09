Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Görme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan ve 7 yaşında yakalandığı stargardt hastalığı (retina kaynaklı kalıtsal görme rahatsızlığı) nedeniyle yüzde 90 görme kaybı bulunan santral memuru Gülhan Atasayar, judo tutkusu ve kızının desteğiyle 7 yıl aradan sonra mindere döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor
        ABONE OL

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan ve 7 yaşında yakalandığı stargardt hastalığı (retina kaynaklı kalıtsal görme rahatsızlığı) nedeniyle yüzde 90 görme kaybı bulunan santral memuru Gülhan Atasayar, judo tutkusu ve kızının desteğiyle 7 yıl aradan sonra mindere döndü.

        Rehabilitasyon merkezinde öğretmeninin yönlendirmesiyle 17 yaşında judo ile tanışan Atasayar, spora ilgisinin zamanla artması ve yoğun antrenman programıyla kısa sürede başarılar elde etti.

        Avrupa üçüncülüğü, dünya beşinciliği ve Türkiye birincilikleri kazanan Atasayar, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi temsil etti.

        Kızı dünyaya geldikten sonra aktif sporculuk kariyerine 2017'de ara veren Atasayar, 2020'de Eskişehir Adliyesinde santral memuru olarak çalışmaya başladı.

        Judoya tutkusunu kaybetmeyen Atasayar, kızının ve ailesinin desteğiyle 7 yıl aradan sonra mindere dönme kararı aldı.

        Görme ve İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası’nda Ocak ayında 60 kg J2 kategorisinde Türkiye ikincisi olan Atasayar, haftanın 6 günü sürdürdüğü antrenmanlarla milli takım formasını tekrar giymek ve 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışıyor.

        - "Görme engelliler için uygun bir spor"

        Gülhan Atasayar, AA muhabirine, judoya dönme kararında kızının büyük etkisinin olduğunu söyledi.

        Kızıyla judo filmleri izlemeyi sevdiğini anlatan Atasayar, "Kızımla birlikte judo filmleri izlemekten büyük keyif alıyoruz. Ona judoyu sevdirmek ve bu spora ilgisini artırmak benim için motivasyon kaynağı oldu. Ben de ondan güç alarak tekrar spora başlamaya karar verdim. En büyük gücü kızımdan alıyorum." diye konuştu.

        Atasayar, spor ve iş hayatının yoğun temposuna rağmen azimle çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

        İş çıkışı en az 2 saat antrenman yaptığını anlatan Atasayar, "Çalışırken spor yapmak aslında zor oluyor ama neredeyse her gün antrenman yapıyorum. Sevdiğim için keyif alıyorum. Şampiyonluk yorulmadan olmuyor." ifadelerini kullandı.

        Atasayar, kızı dünyaya geldikten sonra aldığı spora dönme kararının çevresinde olumsuz karşılandığını ancak kararlılığıyla tüm engelleri aştığını vurguladı.

        Judoya döndükten sonra kendine yeni hedefler koyduğuna dikkati çeken Atasayar, "Şimdiye kadar ki en yoğun antrenman programını uyguluyorum. Hedefim milli takım formasını tekrar giymek. Judoyu çok seviyorum, görme engelliler için en uygun branşlardan biri." diye konuştu.

        Para judonun temas ile başladığını aktaran Atasayar, şöyle devam etti:

        "Yaka yakaya tutuşarak başladığımız için görme engelliler için uygun bir spor. Temas bozulduğunda hakem maçı durduruyor ve temas tekrar sağlandığında mücadele devam ediyor. Hiç görmeyenler bile judo yapabiliyor çünkü bu spor tamamen temas halinde ilerliyor."

        Atasayar, herkesin hayallerinin peşinden giderek engelleri aşması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Almanya'da son seçim anketi
        Almanya'da son seçim anketi
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Gürcan, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnafla görüştü
        AK Parti'li Gürcan, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnafla görüştü
        Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'cumhurbaşkanı adayı' eleştirisi
        Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'cumhurbaşkanı adayı' eleştirisi
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Top...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Top...
        Eskişehir'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
        Eskişehir'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
        Üniversitesi öğrencisi Azeri boksör dünya şampiyonluğu hedefliyor
        Üniversitesi öğrencisi Azeri boksör dünya şampiyonluğu hedefliyor
        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan çiftçilere tarımsal destekleme ödemes...
        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan çiftçilere tarımsal destekleme ödemes...