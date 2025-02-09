Eskişehirli çift 30 yıllık sigara bağımlılığından 20 günde kurtuldu

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de yaklaşık 30 yıldır sigara kullanan Seyfi ve Müzehher Apaydın çifti, Odunpazarı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde gördükleri 20 günlük tedavi ve psikoloji destekle bağımlılıklarından kurtuldu.

Emekli astsubay Seyfi Apaydın (54), babasını akciğer kanserinden kaybettikten sonra sigarayı bırakmaya karar verdi. Bunun ardından eşi Müzehher Apaydın (53) ile bu düşüncesini hayata geçiren Apaydın, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvuru yaptı.

Yaklaşık 30 yıl önce başladıkları sigarayı defalarca denemelerine rağmen bırakamayan çift, sağlık görevlilerinin yönlendirmesiyle Odunpazarı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde tedaviye başladı. 20 günlük ilaç ve psikolojik destek sayesinde bağımlılıklarından kurtulan Apaydın çifti, sigara içen arkadaşlarını da bu süreçten haberdar ederek, onları sağlık yaşama teşvik ediyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından da sigarayı bıraktığı için teşekkür belgesiyle ödüllendirilen Seyfi Apaydın, AA muhabirine, daha önce birçok kez sigarayı bırakmayı denediğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Babasını akciğer kanseri rahatsızlığından kaybetmesi nedeniyle sigarayı bırakma konusunda daha kararlı olduğunu dile getiren Apaydın, şöyle konuştu:

"Sabahları öksürerek uyanıyordum. Nefes alışlarım değişmişti ve halsizlik hissediyordum. Babamı akciğer kanserinden kaybettiğim için bu bağımlılıktan kurtulmaya kesin olarak karar verdim. Daha önceki bırakma girişimlerim başarısız olmuştu çünkü o zaman psikolojik olarak hazır değildim."

- "Şimdi biri sigara içtiğinde rahatsız oluyorum"

Apaydın, eşiyle Odunpazarı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurduklarını belirterek, doktorların kendilerine hem ilaç tedavisi hem de psikolojik destek sunduğunu ifade etti.

Tedavi sürecinde alışkanlıklarından kurtulabilmek için çaba gösterdiğini anlatan Apaydın, şunları kaydetti:

"Zamanla sigara içme isteğimiz azaldı. Bu süreçte alışkanlıklarımı değiştirmek için sık sık sakız çiğnedim, tespih çektim, yürüyüş yaptım ve başka aktivitelerle ilgilendim. Sonunda sigarayı tamamen bıraktım. Sigarayı bıraktıktan sonra hayatımda büyük değişiklikler oldu. Artık yediğim her şeyin tadını alabiliyorum. Maddi ve sağlık açısından çok büyük kazanç oldu. Eskiden sigara kokusu hissetmiyordum ama şimdi biri sigara içtiğinde rahatsız oluyorum."