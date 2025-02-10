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        Eskişehir'de trafik denetimlerinde 43 sürücüye cezai işlem yapıldı

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, alkol ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanarak trafik kazalarına sebebiyet veren sürücülere yönelik kontroller yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:39
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        Eskişehir'de trafik denetimlerinde 43 sürücüye cezai işlem yapıldı
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        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, alkol ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanarak trafik kazalarına sebebiyet veren sürücülere yönelik kontroller yapıldı.

        Denetimler kapsamında 769 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, yasal sınırların üzerinde alkol aldığı tespit edilen 43 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Sürücülerin belgeleri geçici süreyle geri alınırken, bazı sürücülerin belgeleri de daimi olarak iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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