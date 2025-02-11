Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, esnafını ziyaret etti

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, esnafını ziyaret etti
        ABONE OL

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

        Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın ile görüşen Başkan Kaya daha sonra esnafı ziyaret etti.

        Salı pazarında hem alışveriş yapan hem de pazar esnafıyla bir araya gelen Kaya, vatandaşların talepleriyle ilgilendi. Kaya, vatandaşlara simit ikramında bulundu.

        Esnemezliler Derneği'ndeki kadınlarla buluşan Kaya, çay içerek sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kapalı yöntemle kalp kapağı değiştirilen hasta sağlığına kavuş...
        Eskişehir'de kapalı yöntemle kalp kapağı değiştirilen hasta sağlığına kavuş...
        AK Parti'li Gürcan ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Mezunlar Bulu...
        AK Parti'li Gürcan ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Mezunlar Bulu...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, gazetecilerle bir araya geldi
        Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu; 23 gözaltı
        Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu; 23 gözaltı
        Eskişehir merkezli 9 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakala...
        Eskişehir merkezli 9 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakala...
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu