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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, vatandaşlarla buluştu

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, ilçedeki mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:58
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, vatandaşlarla buluştu
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, ilçedeki mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Sütlüce Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla görüşen Kaya, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Dünyada çok büyük bir ekonomik kriz olduğunu ve bu ekonomik krizlerin Türkiye'yi de etkilediğine kaydeden Kaya "Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Onu başımızdan eksik etmesin. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Onca badireler atlatıldı. Pandemisi, depremi vesaire... Buna rağmen ekonomik olarak çoğu ülkeden iyi durumdayız. Bu ekonomiyi düzeltmek için öncelikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

        Kaya, emekliler için yeni çalışmalar yapılacağını ve en kısa zamanda emekliye tekrar dokunacaklarını belirtti.

        Eskişehir'deki kira artışlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaya, şunları kaydetti:

        "Eskişehir'de kiraların yüksek olması, imar sorunundan ve kentsel dönüşüme izin verilmemesinden kaynaklanıyor. Burada belediyeler oylarının azalmaması için şehrin göç almasını istemiyor ve imarda kat yükseltimi yapmıyor. Ancak işine geldiği yerlerde, mesela Osmangazi Mahallesi'nde 3 kata imar olmasına rağmen 20 katlı bina yapılmasına da izin veriyor. İmar konusunda bazı şeyler çözülürse müteahhitler de daha iyi kazanır ve daha az rakamlara ev satarlar. Bu da kiraların azalmasında etkili olur."

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