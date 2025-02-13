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        Eskişehir'de "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" düzenlendi

        Eskişehir'de, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:59
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        Eskişehir'de "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" düzenlendi
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        Eskişehir'de, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine her zaman bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

        Anayasaların milletin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına aldığını ifade eden Karakülah, şöyle konuştu:

        "Bu bağlamda Türkiye'nin sivil anayasa sürecine girmesi demokratikleşme yolunda atılan büyük bir adımdır. Sivil anayasanın başarıya ulaşabilmesi için her kesimin görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. Toplumun tüm katmanlarının sürece dahil edilmesi, demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sivil anayasa sürecinde geçmişin birikimlerinden faydalanarak daha adil, demokratik toplum inşa etmek hepimizin ortak görevidir. Türkiye'nin sivil anayasa yolculuğu ülkemizin demokratik kültürünü derinleştirecek ve toplumsal barışa katkı sağlayacak bir fırsattır."

        - "Yeni anayasa ebedi kardeşliğimizi temsil eden toplum sözleşmesi olmalı"

        HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak ise 1982 Anayasası temelinin acı hikayelerle dolu olduğunu belirterek, sıkıyönetim mahkemelerinde adil olmaktan uzak yargılama süreçlerinin yaşandığını söyledi.

        Darbe anayasasından kurtulmak için 37 yıldan bu yana pek çok taslak hazırlandığını kaydeden Oymak, "1993, 1995, 2001, 2010, 2013 ve 2017 değişiklik çalışmaları hep aynı amaç içindir. Anayasamız 1987 yılından bu yana 23 seferde tam 184 kez değişmiş, adeta yamalı bohçaya dönmüş ancak tüm bu değişiklikler yeni bir anayasa yapım ihtiyacını ortadan kaldıramamıştır. Bugüne kadar yapılan değişiklikler sonucunda dil ve kavram uyumu zayıflamış, kurumsal bütünlüğü kaybolmuştur." diye konuştu.

        Oymak, zamanın ruhuna uygun, demokratik ve özgürlükçü anayasa yapmanın önemli olduğunun altını çizdi.

        "Türk demokrasisi yeni bir anayasa hazırlayarak darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır." diyen Oymak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yeni anayasa, en zayıf insanın en kuvvetliden hakkını kolayca aldığı bir hukuk nizamını tesis etmelidir. Yeni anayasa bu topraklar üzerindeki ezeli ve ebedi kardeşliğimizi temsil eden bir toplum sözleşmesi olmalıdır. Cumhurbaşkanımız bu amaca yönelik olarak tüm siyasi partilere, tüm sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyor. En ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim çağrısı yapmıştır. İşte Türkiye'nin sivil anayasa projemizin çıkış noktası Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıdır."

        Program, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün'ün moderatörlüğünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu'nun konuşmalarıyla devam etti.

        Programa, Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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