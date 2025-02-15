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        AK Parti Eskişehir Teşkilatı, istişare toplantısı düzenledi

        AK Parti Eskişehir Teşkilatı, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 8. Büyük Olağan Kongre öncesinde istişare toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:32 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:43
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        AK Parti Eskişehir Teşkilatı, istişare toplantısı düzenledi
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        AK Parti Eskişehir Teşkilatı, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 8. Büyük Olağan Kongre öncesinde istişare toplantısı düzenledi.

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının AK Parti Genel Merkezi talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.

        "Büyük kongre delegelerimizle birlikte ortak akıl çerçevesinde yürütmüş olduğumuz süreci ve akabinde 11 başlık adı altında Türkiye'mizin yarınlarına inşallah delegelerimizle belirleyeceğimiz, genel merkezimizin yapay zeka destekleriyle beraber taradığı 11 başlık üzerinde değerlendirmelerde bulunduk." diyen Albayrak, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın 8. Büyük Olağan Kongre'de yapacağı konuşmada ele alacağı konulara ilişkin istişarelerde bulunduk. Bugün burada toplanmamızdaki en büyük vesile, 4 aylık zaman diliminde, 14 ilçemizde coşkuyla, heyecanla bitirmiş olduğumuz ve en son 8'inci il kongremizi tamamladıktan sonra 23 Şubat'taki büyük kongreyle alakalı planlamalardı. Bu süreçte emeği geçen kongre delegelerimize, milletvekillerimize ve MKYK üyelerimize teşekkür ediyorum."

        Büyük kongreye katılım çağrısında bulunan Albayrak, "23 Şubat'ta düzenlenecek kongremize tüm AK Parti ailemizi ve Eskişehir'deki partililerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

        Toplantıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Demirel, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ve partililer katıldı.

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