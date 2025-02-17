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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan büyük kongreye davet

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:30
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan büyük kongreye davet
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

        Albayrak, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Partilerinin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini kaydeden Albayrak, "Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur; bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kongre çalışmalarının başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Albayrak, "Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır." ifadelerini kullandı.

        8. Büyük Olağan Kongre'de kullanacakları sloganlarla, Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttıklarını vurgulayan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye Yüzyılı'nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize 'hayırlı olsun' diyor, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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