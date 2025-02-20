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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 00:45 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:45
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Mihalıççık Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 20 Şubat 2025 Perşembe günü tam gün, tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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