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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ı eleştirdi

        Eskişehir'de, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a yönelik eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:59
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'ı eleştirdi
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        Eskişehir'de, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a yönelik eleştiride bulundu.

        Kaya, partisinin Tepebaşı İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ataç'ın 2 gün önce bir televizyon programına katıldığını hatırlattı.

        Söz konusu programda Ataç'ın sarf ettiği sözlere yönelik eleştiride bulunan Kaya, şunları kaydetti:

        "Sayın Ataç, biliyorum ki sesinin çok çıkmasının sebebi suçluluk psikolojisindedir. Bu da gösteriyor ki artık Tepebaşı'nda siyaset, hizmet ve proje üretemiyorsun. Tepebaşı senden hizmet beklerken ilçeyi ve belediyeyi yönetemiyorsun. Yanındakilere dahi hakim olamıyorsun çünkü dedikoduyu senin en yakınındakiler ve partililerin üretiyor. Bunu da sen kendin programda söyleyip 'Yüzüme bakamıyorlar' diyorsun."

        "Sayın Ataç, yine Meclis'te diyorsun ki, 'Bana sokak ağzıyla gelmeyin, belgeyle gelin.' Şimdi ben de sana diyorum ki, bu söylemlerini belgele ve ispat et." ifadesini kullanan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Eskişehir’de 100 bin üyesi olan ve 23 senedir hiç seçim kaybetmemiş Cumhurbaşkanı'mızın dava arkadaşlarını böyle saygısızca zan altında bırakmaya hakkın yok. Yaşınız da bir hayli ilerlemiş olduğu için Tepebaşı'nı yönetemiyorsunuz ve dün söylediğinizi bugün unutuyorsunuz. Tepebaşı'nın çöplerini temizleyin. Tepebaşı'nı daha fazla rezil rüsva etmeden bir an önce istifa edip gidin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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