Eskişehir'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Eskişehir'de, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın bir kısmı buzla kaplandı.

Sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar ile kaldırımların üzerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Parklardaki çimleri örten kar, çatılarda da birikti. Kentte sıfırın altında 7 derece ölçülen hava sıcaklığı sebebiyle bazı bölgelerde Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu ve karla kaplandı.

Karayolları ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Polisler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.